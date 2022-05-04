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Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı motosikletteki çocuk öldü, babası ağır yaralandı

AA - İsmail Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu baba ağır yaralandı, oğlu ise hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu baba ağır yaralandı, oğlu ise hayatını kaybetti.

Sürücüsü belirlenemeyen 02 ABY 940 plakalı otomobil, Mehmet Yıldırım (36) idaresindeki plakasız motosikletle Fatih Mahallesi Baraj yolunda çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan oğlu Erkan Yıldırım (7) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkan Yıldırım (7) kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü Mehmet Yıldırım'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

AA / İsmail Kaya - Güncel

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