Adıyaman'da Otomobilin Çarptığı İmam Çiçek Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Otomobilin Çarptığı İmam Çiçek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da park halindeki aracından inerek yolun karşısına geçmek isteyen İmam Çiçek, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADIYAMAN'da, park ettiği aracından inip yolun karşısına geçmeye çalışan İmam Çiçek (38)y, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 38"inci kilometresinde meydana geldi. İmam Çiçek, otomobilinden inerek yolun karşısına geçme istedi. Ancak bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFR 386 plakalı otomobil Çiçek'e çarptı. Yaralanan Çiçek, çevredekilerin çağırdığı ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İmam Çiçek'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.