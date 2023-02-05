Adıyaman'da otomobilin çarptığı 2 yaya ile araçtaki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 yaya ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 yaya ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Muhittin M. idaresindeki 27 AFU 64 plakalı otomobil, Gaziantep-Besni kara yolu Erdemoğlu Mahallesi'nde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada, yaya Kübra Turan ve Fatma Küpeli ile otomobilde bulunan Ahmet Çakmak, Ahmet Çiçek ve Ahmet Ünal yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Gaziantep Adıyaman Güncel Haberler

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