Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı - Haberler

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Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent merkezinde durdurdu. Araçtaki aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuye polis ekipleri el koyarken, araçtaki T.A., A.C. ve D.S.D gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Güncel Haberler

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