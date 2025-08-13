Adıyaman'da Otomobilde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman'da durdurulan bir otomobilde uzun namlulu silah ile uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte seyir halindeki bir araçta silah ve uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

M.H.B. idaresindeki 02 KB 133 plakalı otomobil, hastane kavşağında polis ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada, uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, 23,47 gram kubar esrar, 10,92 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.M.B, H.D. ile M.M.T. işlemleri için emniyete götürüldü.