Adıyaman'da Otomobilde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman'da Otomobilde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da durdurulan bir otomobilde uzun namlulu silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da durdurulan bir otomobilde uzun namlulu silah ile uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte seyir halindeki bir araçta silah ve uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

M.H.B. idaresindeki 02 KB 133 plakalı otomobil, hastane kavşağında polis ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada, uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, 23,47 gram kubar esrar, 10,92 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.M.B, H.D. ile M.M.T. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı

Sokak ortasında sevgili dehşeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.