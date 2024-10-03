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Adıyaman'da Otomobil Yayaya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da Otomobil Yayaya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erdemoğlu Mahallesi'nde yola geçmeye çalışan Ö.D'ye çarpan otomobilin plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemedi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Erdemoğlu Mahallesi'nde yolun karşına geçemeye çalışan Ö.D'ye plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya yaralandı.

Yaralı, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel

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