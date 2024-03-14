Adıyaman'da Otomobil ve Traktör Çarpışması: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile traktör çarpıştı ve traktör sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
M.P. idaresindeki 02 HZ 196 plakalı otomobil A.Ç. idaresindeki 59 LL 513 plakalı traktörle Adıyaman - Gölbaşı kara yolunda çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.