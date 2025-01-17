Adıyaman'da Otomobil ve Tır Çarpıştı, 4 Yaralı
Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda gerçekleşen kazada, bir otomobil ile tırın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.E. idaresindeki 02 AP 277 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırla Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücü H.E. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel