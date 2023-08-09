Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da, bir otomobil motosikletle çarpıştıktan sonra kaldırıma çıkması sonrası 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri tespit edilemeyen 25 LP 246 plakalı otomobil ile 34 RE 0684 motosiklet, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Mahmut Tohumcu ile Sıddık Aslan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza sonrası otomobil sürücüsü ile yanında bulunduğu iddia edilen 2 kadın şahsın olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı ve polis ekiplerince arandığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN