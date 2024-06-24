Adıyaman'da otomobil ve motosiklet çarpışması: Bir kişi ağır yaralandı
Adıyaman'ın Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, D.Ç. idaresindeki otomobil ile S.B. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobille motosiklerin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
D.Ç. idaresindeki 44 ACU 667 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde S.B. idaresindeki 02 ADJ 775 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.