Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.