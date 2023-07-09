Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da iki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Resul Arslan yönetimindeki 02 AR 069 plakalı otomobil, Vahit Özçelik idaresindeki 06 AGB 145 plakalı otomobil ile Mehmet Şahin'in kullandığı 27 ANK 556 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Şahin ve yanında bulunan Yusuf Şahin ile Zarife Bereket yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yusuf Şahin'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.