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Adıyaman'da otomobil ve motosiklet çarpışması: 2 yaralı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaranaldı.

H.B. idaresindeki 06 AV 4944 plakalı otomobil, Gölebatmaz Caddesinde H.B.G. idaresindeki 02 LD 480 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletteki A.T. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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