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Adıyaman'da otomobil ve motosiklet çarpışması: 1 yaralı

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Adıyaman'da H.H. idaresindeki otomobil ile F.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

H.H. idaresindeki 02 HP 337 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi yakınlarında F.K. idaresindeki 02 AE 015 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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