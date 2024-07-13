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Adıyaman'da otomobil ve kamyonet çarpışması: 6 yaralı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

H.Ç. idaresindeki 06 DY 0107 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında İ.Ç. yönetimindeki 21 AAG 684 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücü H.Ç. ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman trafik Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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