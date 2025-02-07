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Adıyaman'da Otomobil-Traktör Çarpışmasında 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Otomobil-Traktör Çarpışmasında 5 Kişi Yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ş.E.H. yönetimindeki 27 C 2336 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 7. kilometresinde A.Ş. idaresindeki 02 AAS 669 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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