Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 6 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yola savruldu. Kazada aynı aileden 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sincik ilçesine bağlı Subaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sincik'ten Kahta'ya doğru seyir halindeki Yunus T. (29) yönetimindeki 33 U 8917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu takla atarak yola savruldu. Kazada Osman T. (63), Ramazan T. (23), Mergül T. (30), Fikriye T. (55), Aden Mira T. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN