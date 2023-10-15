Adıyaman'da otomobil takla attı: 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Abdülkerim C. idaresindeki 52 ER 869 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Burunçayır köyü çıkışında yolun yağmur nedeniyle kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Abdülkerim C. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sanem, Asel Erva, Muhammed Musab ve Sakine B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN