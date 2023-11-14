Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Y. Ç. idaresindeki 31 K 6275 plakalı otomobil sürücüsü Çatalağaç köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Y.Ç. ile H.Ç. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN