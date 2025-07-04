Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Tetirli köyü yakınlarında bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay sonrası yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ö. Y. idaresindeki 24 DV 638 plakalı otomobil, Tetirli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel