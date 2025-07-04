Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Tetirli köyü yakınlarında bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay sonrası yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ö. Y. idaresindeki 24 DV 638 plakalı otomobil, Tetirli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
Cansel Ayanoğlu Alaçatı'da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti

Alaçatı'da locaya ödedikleri fiyatı isyan ederek açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı

Yeni takımına 3 yıllık imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.