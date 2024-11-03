Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Adıyaman-Çelikhan kara yolunda İ.Ç. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.Ç. idaresindeki 05 EZ 074 plakalı otomobil, Adıyaman- Çelikhan kara yolu Koçali köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.