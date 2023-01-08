ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI
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ADIYAMAN'da, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'da, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Erol Altaman yönetimindeki 01 BUB 59 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Altaman ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel