Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Battalhöyük köyü yakınlarında 80 ACY 407 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araç sürücüsü ve araçtaki 3 kişi sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel