Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Şengül Coşkun idaresindeki 02 ACG 669 plakalı otomobil Çatalağaç köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü, Çağdaş Coşkun ve Can Coşkun yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN