Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Adıyaman-Kahta kara yolu Gözebaşı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, H.Ç. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Elif Sena Çetiner kurtarılamadı, Salih Mert Çetiner'in durumu ise ciddiyetini koruyor.
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
H.Ç. idaresindeki 06 AG 0733 plakalı otomobil Adıyaman-Kahta kara yolu Gözebaşı köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Sena Çetiner (22) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Salih Mert Çetiner'in (10) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.