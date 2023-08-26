Haberler

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Güncel Haberler

Adıyaman-Kahta kara yolu Gözebaşı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, H.Ç. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Elif Sena Çetiner kurtarılamadı, Salih Mert Çetiner'in durumu ise ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

H.Ç. idaresindeki 06 AG 0733 plakalı otomobil Adıyaman-Kahta kara yolu Gözebaşı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Sena Çetiner (22) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Salih Mert Çetiner'in (10) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Salih Mert Elif Sena Adıyaman Güncel Haberler

title