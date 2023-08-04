Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak sürücü kurtarılamadı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.E.K. idaresindeki 27 VP 931 plakalı otomobil çevre yolunda şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü M.E.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title