Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Harun D. idaresindeki 01 AER 12 plakalı otomobil, Çağlayancerit yol kavşağında şarampole devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Hatun Özkan (82) hayatını kaybetti, sürücü ile Hatice D. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel