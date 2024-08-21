Adıyaman'da Otomobil-Motosiklet Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Y.A. idaresindeki 33 EFZ 82 plakalı otomobil, M.D. yönetimindeki 27 TZ 152 plakalı motosikletle Gölbaşı Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin sola dönmek isterken şerit değiştirdiği, bu sırada karşı yönden gelen motosikletin de otomobile çarptıktan sonra sürücüsünün savrulması yer aldı.