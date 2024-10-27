Adıyaman'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı
Adıyaman'da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ş.Y. idaresindeki 02 ABZ 947 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nde M.B.Y. idaresindeki 02 ACL 860 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletteki Ö.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.