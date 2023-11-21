Adıyaman'da Otomobil Kazası Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Abdullah Altunsoy tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce Abdurrahman Ç. idaresindeki 02 AR 013 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Abdullah Altunsoy'a çarpmış ve Altunsoy ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Altunsoy, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Altunsoy, yapılan bütün müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Abdullah Altunsoy'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN