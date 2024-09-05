Adıyaman'da Otomobil Kazası: Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti
Adıyaman'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren bir sürücü, elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ADIYAMAN'da, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip elektrik direğine çarpan Kadir Çoban (45), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde, Kahta ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hastanede temizlik personeli olarak çalışan Kadir Çoban, 02 ACU 744 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kadir Çoban'ı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çoban'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber: Mahir ALAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA