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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 7 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Besni Karayolu Tetirli Mahallesi yakınlarında M.Ö. idaresindeki 27 P 0662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan T.Ş., Z.Ş., A.H.Ş., S.Ö., M.Ö., K.Ö. ve B.M.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Adıyaman Güncel Haberler

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