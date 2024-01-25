Adıyaman'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
M.Ş. idaresindeki 06 CTC 250 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunun Fuar Merkezi yakınlarında H.Ş. idaresindeki 01 UF 026 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.