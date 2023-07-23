Adıyaman'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bekir Daşkol idaresindeki 02 DZ 649 plakalı otomobil ile Hakan Demir idaresindeki 27 EG 197 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Bekir Daşkol, Hakan Demir ve araçlarda bulunan Ali Demir, Zeynep Demir ile Yunus Emre Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN