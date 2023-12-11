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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 4 Ölü, 3 Yaralı

11 Aralık 2023 01:14 Son Güncelleme: 01:16 Abone Ol

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve olay yerinde 3 kişi öldü. Yaralılar ise hastanelere kaldırıldı, ancak bir kişi daha hayatını kaybetti.