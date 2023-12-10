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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

10 Aralık 2023 18:59 Son Güncelleme: 19:00 Abone Ol

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve olay yerinde 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.