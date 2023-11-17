Adıyaman'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 10 AIM 722 plakalı otomobil ile H.Ö. idaresindeki 02 HP 504 plakalı otomobil, Yeşilyurt Taziye Evi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan F.Ö, F.Ö. ve A.Ö.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN