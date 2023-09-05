Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevzat A., idaresindeki 51 AAD 630 plakalı otomobil ile Ürkmen E., idaresindeki 02 ADC 200 plakalı otomobil ve Hamza Ç., idaresindeki 02 AAG 540 plakalı tır Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında çarpıştı. Üç aracın karıştığı trafik kazasında sürücülerden Nevzat A., ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe S., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN