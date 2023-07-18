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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen otomobil kazasında, iki araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Leyla T. idaresindeki 34 EU 4244 plakalı otomobil ile Mehmet A. idaresindeki 49 AT 023 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şanlıurfa Yol Ayrım Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Hüseyin A. ve Aydın A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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