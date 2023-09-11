Adıyaman'da Otomobil Kamelyaya Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kamelyaya çarptı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin kamelyaya çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurugeçit Mahallesi göl kenarı yürüyüş yolunda Mikail Ç. idaresindeki 44 AAZ 165 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan kamelyaya çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Nuray Ç. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN