Adıyaman'da otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen kazada otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da otomobilin yoldan çıkarak istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sümerevler Mahallesi Petrol Caddesi altgeçitte meydana geldi. Burhan Berkcan yönetimindeki 42 L 8875 plakalı otomobil karşı şeritten gelen aracın kendi şeridine girmesi sonucu çarpmamak için sağa manevra yaptığı esnada yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü, yolcular Yunus Şahin, Kasım Uzun yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN