Adıyaman'da Otomobil İnşaat Temeline Devrildi: 4 Yaralı
Adıyaman'da bir otomobilin inşaat temeline devrilmesi sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'da bir otomobilin inşaat temeline devrilmesi sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
R.Ö. idaresindeki 02 AFP 029 plakalı otomobil, Turgut Reis Mahallesi Zey Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaatın temeline devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel