Adıyaman'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazad 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Vakkas G. İdaresindeki 02 FL 723 plakalı otomobil Gölbaşı- Malatya kara yolu Ozan Köyü yakınlarında Özcan C. İdaresindeki 02 ABP 598 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Vakkas G. yaralandı.
112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel