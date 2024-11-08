Adıyaman'da Otomobil ile Pikabın Çarpışması: 10 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve pikabın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
S.A. yönetimindeki 33 F 5245 plakalı pikap, Kahta-Gerger kara yolu Karadut köyü yol ayrımı civarında M.A. idaresindeki 34 CZU 761 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlardaki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumu ağır olan M.E.A. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.