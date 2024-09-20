Adıyaman'da Otomobil ile Motosikletlerin Çarpıştığı Kaza: 2 Yaralı
Adıyaman'da meydana gelen kazada bir otomobilin iki motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobille, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
B.E. idaresindeki 02 AAR 256 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda İ.D. idaresindeki 02 ABE 257 ve M.G. idaresindeki 02 AED 773 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.