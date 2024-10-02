Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Adıyaman'da bir hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 02 AAB 992 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvar Karayolları kavşağında, M.Ç. yönetimindeki 23 AEN 369 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletteki E.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.