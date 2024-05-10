Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 38 HA 204 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolu Bağlar Mahallesi yol ayırımında A.Ö. idaresindeki 80 ADN 844 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.