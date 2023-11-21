Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan K2-B Konteyner Kent içerisinde M.Ö., idaresindeki 02 BK 218 plakalı otomobil ile N.Y., idaresindeki 02 HN 818 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü N.Y., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN