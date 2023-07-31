Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayşegül Kılınç idaresindeki 02 AK 836 plakalı otomobil ile Valid Zara idaresindeki 02 MA 0354 plakalı motosiklet, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Valid Zara yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN