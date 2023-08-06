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Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer G. idaresindeki 46 AFK 657 plakalı otomobil ile Mehmet R. S. idaresindeki 02 AAC 870 plakalı motosikletle Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mehmet R. S. ile motosiklette bulunan Dilan S. ve Miran Y. S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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