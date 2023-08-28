Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 2259 Sokak içerisinde Yunus K., idaresindeki 02 ADK 144 plakalı motosiklet ile Nevzat Y., idaresindeki 02 FT 941 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada Yunus K., ve motosiklette bulunan Sibel K., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN